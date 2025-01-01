Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein Fall von Vaterliebe

SAT.1Staffel 4Folge 5
Ein Fall von Vaterliebe

Ein Fall von VaterliebeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 5: Ein Fall von Vaterliebe

45 Min.Ab 12

Ein Mann kommt mit zwei verletzten Händen in die Klinik. Hat er sich geprügelt? Aber warum und mit wem? Und: Als ein Firmenboss seinen Bruder kurz nach dessen Herzinfarkt noch im Krankenbett entlässt, droht dem Patienten ein Rückfall. Dann schwebt der skrupellose Chef selber in Lebensgefahr. Außerdem: Auf der Gynäkologie ist ein kleiner Junge sehr bemüht darum, seine ungeborene Schwester in einen Bruder umtauschen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen