Klinik am Südring
Folge 14: Der King lebt
44 Min.Ab 12
Nach einem Zwischenfall bei einem Elvis-Imitatoren-Wettbewerb werden gleich vier Sänger behandelt. Einer von ihnen gibt den Ärzten besondere Rätsel auf. Und: Eine junge Mutter ist verzweifelt. Ist sie wirklich schuld daran, dass ihr Sohn um sein Leben kämpft? Außerdem: Eine Patientin ist sich sicher, ein Verbrechen gesehen zu haben. Turbulenzen in der Klinik sind die Folge.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1