Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die Macht des Gewissens

SAT.1Staffel 4Folge 101
Die Macht des Gewissens

Die Macht des GewissensJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 101: Die Macht des Gewissens

45 Min.Ab 12

Eine Frau kommt mit starker Unterkühlung in die Klinik, da sie die ganze Nacht in einem Baumarkt gefesselt war - doch vor Ort fehlen jegliche Einbruchsspuren. Eine Studentin weigert sich, in der Klinik zu bleiben und will lieber lernen. Dann droht jedoch eine tödliche Blutvergiftung. Ein Mann verwickelt sich in Lügen, als er die Umstände seiner Beinverletzung schildert - und setzt so seine Ehe aufs Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen