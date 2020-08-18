Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eine Lieferung für die Klinik

SAT.1Staffel 4Folge 102vom 18.08.2020
Eine Lieferung für die Klinik

Eine Lieferung für die KlinikJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 102: Eine Lieferung für die Klinik

45 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12

Ein Patient wird mit heftigen Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Die Ursache seines Leidens ist eine ziemliche Überraschung für die Ärzte. - Eine Pflegemutter gibt alles für ihre Schützlinge und bringt dadurch sogar ihre Gesundheit in Gefahr. Doch warum droht das Jugendamt, ihr die Kinder wegzunehmen? - Bei einer Routineoperation stoßen die Ärzte auf eine unentdeckte Erkrankung, die das Leben ihres Patienten bereits massiv beeinträchtigt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen