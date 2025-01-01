Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hoch geklettert, tief gefallen

SAT.1Staffel 4Folge 110
44 Min.Ab 12

Ein Junge bringt seinen kleinen Bruder nach einem Sturz in die Klinik - und das ganz alleine. Wo ist die Mutter der beiden und welches Geheimnis haben die Jungs? - Der Heiratsantrag eines Mannes endet in der Notaufnahme. Doch viel schlimmer: Warum will seine Angebetete ihm keine Antwort geben? - Ein Enkel will seiner Oma eine große Überraschung bereiten, landet deswegen aber beinahe im Rollstuhl.

SAT.1
