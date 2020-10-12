Klinik am Südring
Folge 113: Strike
45 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12
Ein Mann wird wegen eines Zusammenbruchs auf die Intensivstation überwiesen. Was ist passiert und wo hat man ihn zur Verwunderung seiner Frau aufgefunden? - Eine Frau hat das Haus ihrer verstorbenen Mutter geerbt und stürzt bei der Renovierung. Dann bemerkt das Klinikteam eine auffällige Wunde an ihrem Bein. - Aufgrund eines Sturzes droht eine junge Azubine längerfristig bei ihrer Arbeit auszufallen. Doch was ist mit ihrem Chef los?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1