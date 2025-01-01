Klinik am Südring
Folge 114: Wie du mir, so ich dir
45 Min.Ab 12
Dem eifersüchtigen Verhalten seines Nachbarn "verdankt" ein junger Mann einen folgenschweren Unfall. - Eine Frau muss ihr Klassentreffen wegen einer Knie-OP absagen. Doch plötzlich entscheidet sie sich um und gefährdet damit ihre Gesundheit! Was ist passiert? - Obwohl man ihr zu einem Kaiserschnitt rät, besteht eine Frau unbedingt auf eine natürliche Geburt. Dabei kommt es zu einer ernsthaften Komplikation.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
