Klinik am Südring
Folge 118: Zickenkrieg
45 Min.Ab 12
Zwei junge Frauen sorgen in der Notaufnahme für Aufregung: Es handelt sich um eine Erzieherin und ihren Schützling. Aber wer hat hier wen im Griff? - Eine Frau muss nach einem Wakeboard-Unfall operiert werden und will nicht, dass ihr neuer Freund Sachen von zu Hause holt. Dann steht ein fremder Mann in ihrem Zimmer. - Eine Hochschwangere erleidet einen Autounfall, weil jemand ihren Reifen zerstochen hatte. Obendrein verschwindet ihr Freund. Was ist hier los?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1