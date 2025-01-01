Klinik am Südring
Folge 119: Das Band der Liebe
45 Min.Ab 12
Ein Betriebsunfall führt die Chefin mit ihrer Tochter und einem Angestellten in die Klinik - und stellt sich als etwas anderes heraus. - Als der kleine Max mit Durchfall in die Klinik kommt, ahnt niemand, dass hier ein Geheimnis aufgedeckt wird, dass auch seine jüngere Schwester betrifft. - Zwei junge Frauen kommen mit einer ungefährlichen Verletzung vom Badesee. Doch aus dem Missgeschick entwickelt sich eine lebensbedrohliche Situation!
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
