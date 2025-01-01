Klinik am Südring
Folge 122: Etwas sehr Ernstes
45 Min.Ab 12
Ein Mann will seine Frau besuchen, doch niemand kennt sie. Als die Ärzte die Ursache für seine Verwirrung untersuchen, zählt plötzlich jede Sekunde. - Ein Mädchen wird verletzt in die Klinik gebracht, doch es will seinen Namen nicht verraten, damit die Eltern nicht informiert werden. Wovor hat das Kind Angst? - Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung verletzt. Zum Entsetzen ihrer Eltern deutet alles darauf hin, dass sie nicht allein war. Aber warum schweigt sie?
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
