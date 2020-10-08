Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die Braut, die kein Wort sagt

SAT.1Staffel 4Folge 123vom 08.10.2020
Die Braut, die kein Wort sagt

Die Braut, die kein Wort sagtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 123: Die Braut, die kein Wort sagt

45 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 12

Eine Frau im blutverschmierten Brautkleid kommt in die Notaufnahme. Sie steht unter Schock und sagt kaum ein Wort. Ist der schönste Tag im Leben zum Alptraum geworden? - Eine Patientin spielt ihre Unterleibsschmerzen herunter und lässt sich nur schwer zur Untersuchung überreden. Was verbirgt sie? - Unfall beim Indoor-Skydiving! Steckt der Ex-Freund der neuen Partnerin dahinter? Und wieso reagiert der Patient so überempfindlich auf laute Geräusche?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen