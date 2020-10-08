Die Braut, die kein Wort sagtJetzt kostenlos streamen
Folge 123: Die Braut, die kein Wort sagt
45 Min.Folge vom 08.10.2020
Eine Frau im blutverschmierten Brautkleid kommt in die Notaufnahme. Sie steht unter Schock und sagt kaum ein Wort. Ist der schönste Tag im Leben zum Alptraum geworden? - Eine Patientin spielt ihre Unterleibsschmerzen herunter und lässt sich nur schwer zur Untersuchung überreden. Was verbirgt sie? - Unfall beim Indoor-Skydiving! Steckt der Ex-Freund der neuen Partnerin dahinter? Und wieso reagiert der Patient so überempfindlich auf laute Geräusche?
