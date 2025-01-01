Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Alles lauter Trugschlüsse

SAT.1Staffel 4Folge 132
Alles lauter Trugschlüsse

Alles lauter TrugschlüsseJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 132: Alles lauter Trugschlüsse

45 Min.Ab 12

Ein Mann bricht sich am Flughafen den Arm und will trotzdem so schnell wie möglich nach Mallorca fliegen. Doch dann verschlechtert sich sein Zustand dramatisch! - Eine Studentin mit starken Bauchschmerzen will um jeden Preis verhindern, dass ihre Mutter bei ihrer Untersuchung dabei ist. Was verheimlicht die junge Frau? - Eine Hochschwangere gerät wegen ihrer Schwiegermutter in Panik, was zu Geburtskomplikationen führt. Was ist vorgefallen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen