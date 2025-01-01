Klinik am Südring
Folge 134: (Un)nötige Beichte
44 Min.Ab 12
Ein Mann befürchtet, vom Karma bestraft zu werden. Kann das wirklich stimmen oder steckt etwas anderes dahinter? - Dass ein Mann seine Entzündung am Fuß wochenlang ignoriert hat, zieht verheerende Folgen nach sich. - Ein als Ritter verkleideter Mann ist schwer gestürzt und wird von unerträglichem Juckreiz gequält. Seine Kollegin verhält sich derweil immer auffälliger ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1