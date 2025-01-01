Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Was ist los mit Luisa?

SAT.1Staffel 4Folge 136
Was ist los mit Luisa?

Was ist los mit Luisa?Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 136: Was ist los mit Luisa?

45 Min.Ab 12

Eine verwirrte, junge Mutter hat ihr Baby aus Versehen im Auto eingeschlossen. Leidet sie auch beim zweiten Kind an einer postpartalen Psychose? - Eine Frau erleidet einen Harnverhalt. Steckt eine lebensbedrohliche Krankheit dahinter oder verschweigt sie vor ihrem neuen Freund etwas? - Ein bisher leider eher erfolgloser Schauspieler kommt mit Knieverletzung von einer Schulung zurück. Doch offenbar hat er nicht nur eine Verletzung mitgebracht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen