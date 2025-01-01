Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Weder Luv noch Lee

SAT.1Staffel 4Folge 137
Weder Luv noch Lee

Weder Luv noch LeeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 137: Weder Luv noch Lee

44 Min.Ab 12

Ein junger Mann beschuldigt seine Freundin, ihn beim Segeln absichtlich in Lebensgefahr gebracht zu haben. Warum war sie plötzlich wie erstarrt? - Eine Frau befürchtet, dass sich ihre Mutter in Ghana eine gefährliche Infektion eingefangen hat. Dann kommt es noch dicker: Fiel Mama etwa auf einen Liebesbetrüger herein? - Zwei Freundinnen sorgen für Chaos auf der Kinderstation, doch dann klagt eine plötzlich über Schmerzen ...

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

