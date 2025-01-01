Klinik am Südring
Folge 138: Hinterhofgeheimnisse
44 Min.Ab 12
Ist der Mann, den zwei junge Frauen verletzt in ihrem Innenhof gefunden haben und in die Klinik gebracht haben etwa ein Stalker? Warum lag er benommen neben den Mülltonnen? - Eine Schwangere wird wegen Hüftproblemen an die Orthopädie überwiesen. Doch sie leugnet die Schmerzen und geht damit ein großes Risiko ein. - Als eine Patientin in die Notaufnahme kommt und behauptet, vergiftet worden zu sein, sind die Ärzte erst einmal skeptisch.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1