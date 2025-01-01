Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

(U)ngeschminkte Wahrheit

SAT.1Staffel 4Folge 139
(U)ngeschminkte Wahrheit

(U)ngeschminkte WahrheitJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 139: (U)ngeschminkte Wahrheit

45 Min.Ab 12

Ein Mann zeigt Scharlach-Symptome, obwohl er vorgibt, keinen Kontakt zu Kindern zu haben. Was hat er zu verheimlichen und warum versucht er seine Schwester abzuwimmeln? - Ein Schuljunge hat sich wiederholt geprügelt und leidet nun unter starken Bauchschmerzen. Kommen die wirklich von einem Schlag? Schließlich muss der Junge seiner verzweifelten Mutter etwas beichten. - Eine Frau schiebt ihren Bluthochdruck auf Stress, doch ihr Mann bemerkt bei ihr eine Wesensveränderung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen