Kurz-Schutz-Reaktion

SAT.1Staffel 4Folge 140
Folge 140: Kurz-Schutz-Reaktion

44 Min.Ab 12

Weil sie felsenfest glaubt, an Brustkrebs erkrankt zu sein, ergreift eine Frau drastische Maßnahmen und gefährdet so ihre Beziehung. - Ein junger Eisverkäufer verunglückt und sorgt mit seinem Eisfahrrad für Chaos in der Notaufnahme. Doch der Unfall scheint nicht das größte Problem des Italieners zu sein. - Bei einer jungen Frau wird ein Leberproblem festgestellt. Die Ärzte wundern sich, bis auffällt, wie sehr sich die Patientin an die Freundin ihres Vaters klammert.

SAT.1
