Klinik am Südring
Folge 141: Er kennt mich, er kennt mich nicht
44 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12
Eine Frau kommt mit einer Steißbeinverletzung in die Notaufnahme. Dabei will sie ihren Begleiter loswerden und verstrickt sich in Lügen. Was steckt dahinter? - Bei der Arbeit erleidet eine Frau einen Schwächeanfall und ist dehydriert. Vernachlässigt sie sich etwa nach dem Tod ihres Mannes? - Kurz vor der Geburt ihres Kindes will eine Frau wieder Kontakt zum Kindsvater aufnehmen, der sie sitzen gelassen hatte. Wird er zur Geburt kommen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1