Klinik am Südring
Folge 145: Der Pechvogel
45 Min.Ab 12
Nach einem Autounfall will der Patient schnellstmöglich wieder weg - als der Arzt eine weitere Wunde entdeckt, wird auch klar warum ... - Wegen ihrer pubertären Allüren verschweigt ein Mädchen seine Ohrenschmerzen - mit Folgen. Hinter diesem Verhalten verbirgt sich etwas Größeres. - Ein Tierpfleger beschuldigt seinen Sozialstunden leistenden Kollegen, ihn von einer Leiter gestoßen zu haben - und dann zeigt er auch noch Vergiftungssymptome!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
