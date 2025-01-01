Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eltern glaubt man nicht

SAT.1Staffel 4Folge 148
Eltern glaubt man nicht

Eltern glaubt man nichtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 148: Eltern glaubt man nicht

45 Min.Ab 12

Eine Schwangere nimmt aus ungeklärten Gründen Vorsorgeuntersuchungen nicht wahr. Riskiert sie das Leben ihres Kindes? - Der gutgemeinte Besuch eines Kleingartenchefs bei seinem Konkurrenten bringt den Besucher in mehrerer Hinsicht ins Schwitzen. - Ein Mann ist so sehr von seinen körperlichen Kräften überzeugt, dass er dies auf skurrile Weise vor der Klinik unter Beweis stellen will - was seinen Zustand erheblich verschlechtert ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen