Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kinderleichte Arbeit

SAT.1Staffel 4Folge 149
Kinderleichte Arbeit

Kinderleichte ArbeitJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 149: Kinderleichte Arbeit

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau kommt für eine angebliche Routineuntersuchung in die Klinik. Doch ihre Freundin entdeckt etwas, das die Patientin zur Flucht zwingt. - Eine Studentin hat einen Kreislaufkollaps erlitten. Sie schiebt es auf den stressigen Studienstart, doch ihre große Schwester hat einen beunruhigenden Verdacht. - Ein junger, arbeitsloser Mann leidet plötzlich unter Knieproblemen, die sich der Arzt nicht erklären kann. Doch ist er wirklich so untätig, wie er vorgibt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen