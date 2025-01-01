Klinik am Südring
Folge 150: Das Licht gewinnt
44 Min.Ab 12
Die Unterleibschmerzen eines Mädchens zwingen seine getrennten Eltern, sich zusammenzuraufen - hat die vom Schicksal gebeutelte Beziehung eine neue Chance? - Eine berufstätige Mutter kämpft an mehreren Fronten, um die Probleme in ihrer Familie bewerkstelligt zu bekommen. Mutet sie sich zu viel zu? - Da ein Basketballteam in den letzten Wochen überraschend hart trainiert, treten bei den Spielerinnen schmerzhafte Blessuren auf. Misshandelt ihr Trainer sie etwa?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
