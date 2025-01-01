Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Hammerharter Unfall

SAT.1Staffel 4Folge 153
Hammerharter Unfall

Hammerharter UnfallJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 153: Hammerharter Unfall

45 Min.Ab 12

Nach einem Kirmesunfall fällt der Blutdruck eines Schaustellers rapide ab. Für die Ärzte beginnt ein verzweifelter Kampf um sein Leben ... - Nach dem Essen bleibt einer jungen Frau regelmäßig das Herz stehen! Mit einem tierischen Helfer kommen die Ärzte ihrem Leiden auf die Spur. - Nach einem Unfall versuchen die Ärzte vergeblich, den Vater des Unfallopfers zu erreichen - später machen sie einen sehr ungewöhnlichen Befund!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen