Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 154
Folge 154: Die verlorene Freundin

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau, die seit Monaten ihre beste Freundin ghostet, begegnet ihr in der Klinik wieder. Dadurch kommt ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht. - Eine Patientin verheimlicht die Umstände, die zu ihrem Leistenbruch geführt haben. Als sie vor der OP gehen will, verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. - Die Bauchverletzung einer Frau entpuppt sich als eine Schusswunde! Was ist passiert und warum lügt sie?

