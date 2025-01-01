Klinik am Südring
Folge 168: Frauentausch
44 Min.Ab 12
Als eine Frau aus dem Urlaub zurückkehrt, liegt eine Unbekannte in einer Blutlache in ihrer Küche. Wie ist die fremde Frau in ihre Wohnung gekommen? Und was ist ihr zugestoßen? - Eine Schülerin hat sich von ihrer Mutter fortgeschlichen und wird im Schwesternzimmer erwischt. Zu welchem Zweck treibt sie sich alleine in der Klinik herum? - Ein Haushaltsunfall stellt das Verhältnis von Vater und Tochter auf die Probe. Ist die neue Lebensgefährtin Opfer einer Attacke geworden?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
