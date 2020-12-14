Klinik am Südring
Folge 170: Niemals Nadine
45 Min.Folge vom 14.12.2020Ab 12
Die Rivalität zweier Schwestern führt zu einem verheerenden Unfall im sportlichen Wettkampf. Doch was war der Auslöser? - Trotz körperlicher Gesundheit und stressfreiem Sabbatical erleidet eine Autorin einen Herzanfall. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. - Ein Schlosser muss feststellen, dass sein Engagement für schwierige Jugendliche nicht nur seine Familie, sondern auch seinen Körper belastet.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
