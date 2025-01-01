Klinik am Südring
Folge 172: Falsche Freiheit
45 Min.Ab 12
Als eine Patientin um einen Schwangerschaftstest bittet, entwickelt sich ein Drama, das fast das Glück zweier Menschen zerstört. - Um einer peinlichen Situation zu entkommen, trifft ein Patient eine wirre Entscheidung und macht dadurch alles nur noch schlimmer. - Eine Jugendliche wartet noch immer auf ihre erste Periode. Doch was als Routineuntersuchung beginnt, stellt schon bald das Leben der Familie auf den Kopf ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
