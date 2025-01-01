Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Falsche Freiheit

SAT.1Staffel 4Folge 172
Falsche Freiheit

45 Min.Ab 12

Als eine Patientin um einen Schwangerschaftstest bittet, entwickelt sich ein Drama, das fast das Glück zweier Menschen zerstört. - Um einer peinlichen Situation zu entkommen, trifft ein Patient eine wirre Entscheidung und macht dadurch alles nur noch schlimmer. - Eine Jugendliche wartet noch immer auf ihre erste Periode. Doch was als Routineuntersuchung beginnt, stellt schon bald das Leben der Familie auf den Kopf ...

