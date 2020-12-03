Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Weniger ist weniger

SAT.1Staffel 4Folge 176vom 03.12.2020
Weniger ist weniger

44 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12

Die Brustkrebsvorsorge einer Patientin entwickelt sich in eine unerwartete Richtung, als ihrer Enkelin plötzlich ein Unglück passiert. - Durch seine Erektionsprobleme zweifelt ein Patient an sich selbst. Wie kann ihm nur geholfen werden? - Eine junge Frau befürchtet, trotz doppelter Verhütung, schwanger zu sein. Zusätzlich plagt sie ein anderes Problem, das mit ihrem Partner zu tun hat ...

SAT.1
