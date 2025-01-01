Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 177
45 Min.Ab 12

Eine Frau wurde von ihrem Nachbarn mit einer Nagelpistole in den Rücken geschossen! Zwischen den beiden herrscht schon länger Streit - war es etwa Absicht? - Einer zweifachen Mutter muss vielleicht die Gebärmutter entfernt werden! Doch sie will mit ihrem jungen Freund unbedingt noch ein weiteres Kind haben. - Ein Maler kommt nach einem Sturz in die Klinik. Schnell stellt sich heraus: Das Gerüst wurde offenbar absichtlich manipuliert!

SAT.1
