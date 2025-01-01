Klinik am Südring
Folge 178: Von Fall zu Fall
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird fast vom Bus überfahren. Hat ihr Exfreund sie davor geschubst? - Bei einer Routine-Überwachung nach einem Stromunfall entwickelt die Patientin ungewöhnliche Symptome. Dahinter steckt ein dunkles Geheimnis. - Eine wunderschöne Frau muss sich im Angesicht des Todes mit ihrer schmerzvollen Vergangenheit auseinandersetzen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1