Klinik am Südring
Folge 187: Schlaffgesaugt
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird wegen Erektionsstörungen in der Urologie untersucht. Zudem klagt er seit Tagen über Erschöpfung und Kopfschmerzen. Was hat ein mystisches Fabelwesen mit seiner Diagnose zu tun? - Eine Lageristin leidet an brennenden Schulterschmerzen. Doch die Schulter ist vollkommen in Ordnung. Woher kommt der unerklärliche Schmerz dann?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1