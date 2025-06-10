Klinik am Südring
Folge 188: Das geht an die Nieren
23 Min.Ab 12
Mit heftigen Unterleibsschmerzen wird eine Frau in die Klinik gebracht. Während der Behandlung stoßen die Ärzte auf Narben einer früheren Operation. Das wirft neue Probleme auf. - Eine junge Frau prallt mit dem Autoscooter gegen die Bande und bekommt das Lenkrad in den Bauch. Doch der Arzt stellt während der Untersuchung fest: Ihre Atembeschwerden können keinesfalls von dem Unfall stammen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1