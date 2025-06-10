Klinik am Südring
Folge 192: Das zuckersüße Mädchen
22 Min.Ab 12
Nach einem Sturz soll ein junges Mädchen operiert werden. Im Einleitungsraum kommt es zu einer lebensgefährlichen Unterzuckerung, obwohl der Blutzucker kurz zuvor normal war. Was fehlt dem Mädchen bloß? - Ein Biobauer kann plötzlich nicht mehr richtig laufen. Können die Ärzte ihm helfen oder muss er seinen Hof aufgeben?
