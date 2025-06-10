Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 193
Folge 193: Gefährliche Drehung

22 Min.Ab 12

Eine aufreizend gekleidete Dame wird mit Verdacht auf einen Herzgefäßkrampf eingeliefert. Als sie dann auch noch Blut spuckt, kommen den Ärzten Zweifel. Hat ihre ungewöhnliche Kleidung vielleicht mit den Symptomen zu tun? - In der Pädiatrie stellt ein dünner Junge, der trotz Spezialnahrung nicht zunimmt, die Ärzte vor ein Rätsel. Die Untersuchungen liefern keine Erklärung für sein Untergewicht. Dann beginnt der Junge plötzlich zu schielen ...

