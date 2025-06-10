Klinik am Südring
Folge 193: Gefährliche Drehung
22 Min.Ab 12
Eine aufreizend gekleidete Dame wird mit Verdacht auf einen Herzgefäßkrampf eingeliefert. Als sie dann auch noch Blut spuckt, kommen den Ärzten Zweifel. Hat ihre ungewöhnliche Kleidung vielleicht mit den Symptomen zu tun? - In der Pädiatrie stellt ein dünner Junge, der trotz Spezialnahrung nicht zunimmt, die Ärzte vor ein Rätsel. Die Untersuchungen liefern keine Erklärung für sein Untergewicht. Dann beginnt der Junge plötzlich zu schielen ...
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
