Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Burning Man

SAT.1Staffel 4Folge 194
Burning Man

Burning ManJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 194: Burning Man

23 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher baut vor der Notaufnahme einen Unfall, sein Auto ist völlig zugemüllt. Die Ärzte entdecken auf seinem Shirt einen Blutfleck, der nicht von ihm stammt. Gibt es noch eine weitere verletzte Person? Und: Eine junge Frau befürchtet, dass ihre Freundin an Bulimie erkrankt ist, weil sie die Trennung von ihrem Ex-Freund nicht verkraftet. Tatsächlich löst sein Besuch in der Klinik aber eine Verschlechterung der Symptome aus ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen