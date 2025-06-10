Klinik am Südring
Folge 194: Burning Man
23 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher baut vor der Notaufnahme einen Unfall, sein Auto ist völlig zugemüllt. Die Ärzte entdecken auf seinem Shirt einen Blutfleck, der nicht von ihm stammt. Gibt es noch eine weitere verletzte Person? Und: Eine junge Frau befürchtet, dass ihre Freundin an Bulimie erkrankt ist, weil sie die Trennung von ihrem Ex-Freund nicht verkraftet. Tatsächlich löst sein Besuch in der Klinik aber eine Verschlechterung der Symptome aus ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
