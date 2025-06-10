Klinik am Südring
Folge 195: Notaufnahme Camping
23 Min.Ab 12
Ein Wohnmobil kracht in die Krankenhausmauer. Als die Ärzte Vater und Sohn aus dem Fahrzeug befreien und in der Notaufnahme behandeln, bricht ein weiteres Familienmitglied zusammen. Das Team muss unter Zeitdruck den Auslöser für die Ohnmachtsanfälle finden. Und: Eine Hostess im Tango-Kleid hat sich auf einer Touristik-Messe den Fuß verknackst. Der Grund dafür scheinen ihre hochhackigen Schuhe gewesen zu sein. Doch dann wird den Ärzten klar, dass sie den falschen Fuß behandeln.
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
