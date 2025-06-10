Klinik am Südring
Folge 200: Weil du gegangen bist
23 Min.Ab 12
Ein älterer Herr wird nach einem Sturz mit Gedächtnisverlust in die Notaufnahme gebracht. Da sich keine Ursachen finden lassen, stehen die Ärzte vor einem ernsten Problem. Und: Der Zustand einer Patientin verschlechtert sich dramatisch - und zwar kurz nach ihrer improvisierten Geburtstagsfeier in der Klinik. Alles deutet auf eine Vergiftung hin. Das Team steht vor einer Herausforderung: Womit hat sie sich vergiftet und ist noch jemand betroffen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1