Klinik am Südring
Folge 201: Die Komplizen
23 Min.Ab 12
Das Notaufnahme-Team behandelt eine ältere Dame, die sich bei einem Putzunfall eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Dann treten plötzlich weitere Beschwerden auf, die sich nicht mit dem Unfall erklären lassen. Anscheinend kennt aber ihr Enkel ihr Geheimnis. Und: Ein Mädchen leidet unter häufigem und auffällig starkem Nasenbluten. Was steckt dahinter? Und warum ist sie plötzlich so zickig?
