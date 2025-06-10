Der Zerfall der wilden WalküreJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 202: Der Zerfall der wilden Walküre
23 Min.Ab 12
Bei einem Frauen-Wrestlingkampf kommt es trotz einstudierter Choreografie zu einem verheerenden Sturz, es besteht die Gefahr einer Wirbelsäulenverletzung. Wie konnte es dazu kommen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1