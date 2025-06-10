Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Nicht auf den Kopf gefallen

SAT.1Staffel 4Folge 203
23 Min.Ab 12

In der Notaufnahme wird eine junge Frau mit schweren Schnittverletzungen aufgenommen. Da ihre Version vom Unfallhergang nicht mit der ihres Freundes zusammenpasst, untersuchen die Mediziner sie auf eine Verletzung des Schädels. Dabei treten weitere Ungereimtheiten auf. Und: Die Ärzte planen eine Routine-Op bei einem Handballtrainer. Doch bei der Untersuchung erregt dessen Sohn die Aufmerksamkeit des Klinikpersonals, denn der Junge scheint keinerlei Schmerzempfinden zu haben ...

