Klinik am Südring
Folge 218: In der Kürze liegt die Würze
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach einem Rollerunfall halluzinierend in die Klinik eingeliefert. Die Ehefrau kann einen Drogenmissbrauch definitiv ausschließen, was ein Test bestätigt. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1