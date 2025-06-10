Klinik am Südring
Folge 220: Schüchtern bis traurig
23 Min.Ab 12
Eine Frau kommt in die Klinik, nachdem sie auf einem Firmenfest durchgedreht ist und ihren Kollegen in den Pool geschubst hat. Die Ärzte wollen sie untersuchen, doch sie weigert sich, ihren Schal abzulegen.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
