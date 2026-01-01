Klinik am Südring
Folge 23: Die Zwangshose
44 Min.Ab 12
Ein Fitnesstrainer kann nicht mehr laufen, nachdem er Skinny Jeans getragen hat. Wie ernst ist seine Gesundheit gefährdet und wieso hatte er sich in die extrem enge Hose gequetscht? Und: Eine kleine Patientin verhält sich ganz tapfer vor ihrer Mandel-OP. Doch kurz vor dem Eingriff ist das Mädchen wie ausgewechselt. Was steckt dahinter? Außerdem: Die Verletzung einer Patientin deckt eine bedrohliche Krankheit auf. Doch das soll nicht das einzige schwerwiegende Problem bleiben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1