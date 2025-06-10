Das ist doch nicht so schlimmJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 247: Das ist doch nicht so schlimm
23 Min.Ab 12
Nach einem Unfall im Fitnesscenter hat sich ein Bodybuilder selbst verarztet. Als die Ärzte seinen Verband anheben, erkennen sie, dass es ein Fehler war, mit der Verletzung nicht sofort zum Arzt zu gehen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1