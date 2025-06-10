Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Spinnen im Kopf

SAT.1Staffel 4Folge 248
Spinnen im Kopf

Klinik am Südring

Folge 248: Spinnen im Kopf

23 Min.Ab 12

Eine Patientin leidet unter erschreckenden Halluzinationen, in denen sie Spinnen sieht. Hat sie etwa die Schizophrenie-Erkrankung ihrer Mutter geerbt? Nach ersten Untersuchungen kommen dem Arzt ernsthafte Zweifel ... Und: Ein junger Tänzer kommt mit starken Rückenschmerzen in die Klinik, die sich als schwerwiegender erweisen als anfänglich gedacht!

