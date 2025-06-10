Klinik am Südring
Folge 253: Unerwünschter Besuch
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird von seinen Eltern halbnackt in die Notaufnahme gebracht. Er hat einen geschwollenen Penis und akute Schmerzen im Unterleib. Die Ärzte vermuten einen Sexunfall - doch dann macht der Urologe eine unglaubliche Entdeckung. Und: Kurz vor der Hochzeit wird die Trauzeugin nach einem Stromunfall eingeliefert. Hier verschlechtert sich ihr Zustand rapide, doch die Symptome passen nicht zum Unfallhergang ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1