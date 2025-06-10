Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 253
23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird von seinen Eltern halbnackt in die Notaufnahme gebracht. Er hat einen geschwollenen Penis und akute Schmerzen im Unterleib. Die Ärzte vermuten einen Sexunfall - doch dann macht der Urologe eine unglaubliche Entdeckung. Und: Kurz vor der Hochzeit wird die Trauzeugin nach einem Stromunfall eingeliefert. Hier verschlechtert sich ihr Zustand rapide, doch die Symptome passen nicht zum Unfallhergang ...

SAT.1
