Klinik am Südring
Folge 255: Im Prüfungsrausch
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird nach einem Rollerunfall von ihrem Freund in die Klinik gebracht. Dessen auffällig lautes Verhalten zieht bald die Aufmerksamkeit der Mediziner auf sich: Was stimmt mit dem jungen Mann nicht? Und: Eine hochschwangere Frau verweigert trotz heftiger Wehen und Verdacht auf eine Infektion die Geburtshilfe. Wird sie zum Wohle ihres Kindes doch noch auf die Ärzte hören und kann ihr Kind gesund entbunden werden?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1