Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 258
Folge 258: Unterwasserpanik

23 Min.Ab 12

Nach einem Unfall im Schwimmbad wird ein verletzter Taucher eingeliefert, der unter Wasser in Panik geraten ist. War die Panik nur eine Folge mangelnder Erfahrung oder steckt mehr dahinter? Und: Eine Köchin fürchtet um ihren Job, denn sie kann plötzlich nichts mehr riechen und schmecken. Zudem leidet sie unter unerklärlichen Asthma-Anfällen. Schaffen es die Ärzte, ihr zu helfen?

