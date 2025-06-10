Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Selbst ist der Mann

SAT.1Staffel 4Folge 259
Selbst ist der Mann

Selbst ist der MannJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 259: Selbst ist der Mann

23 Min.Ab 12

Beim Training lässt ein junger Mann eine Hantel auf den Brustkorb seines Freundes fallen. Trotz der schweren Verletzung macht den Ärzten vor allem der plötzliche Schwächeanfall des Freundes Sorgen. Und: Ein Junge rennt bei einer Geburtstagsfeier durch eine Glastür und erleidet dabei schwere Schnittverletzungen. Während seines Klinikaufenthalts wird immer deutlicher, dass hinter dem Unfall noch wesentlich mehr steckt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen